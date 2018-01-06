Россиянка Кайшева выиграла "золото" в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянка Ульяна Кайшева финишировала первой в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на четвертом в сезоне этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования в Осрблье (Словакия) завершатся 7 января.

Кайшева преодолела дистанцию за 20 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Она опередила француженку Хлое Шевалье на 7,5 секунды. Третьей стала норвежка Кайя-Вейен Николайсен.

Что касается остальных россиянок, то Ирина Услугина стала восьмой, Кристина Резцова - девятой, Валерия Васнецова - десятой, Анастасия Загоруйко - 24-ой, и, наконец, Ирина Старых финишировала 25-ой.

Ранее Кайшева выиграла "золото" в спринте на первом и втором этапах Кубка IBU нынешнего сезона. Также Ульяна стала первой в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка IBU.