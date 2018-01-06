Российские хоккеисты вышли в финал Рождественского турнира в Минске

Зрелищным, атакующим и бескомпромиссным - таким запомнился участникам и зрителям первый этап XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, который завершился сегодня на льду минской "Чижовка-Арены".

После матчей 3-го тура группового раунда стали известны финалисты завтрашних медальных поединков, сообщает БЕЛТА. За главный приз турнира 7 января будут сражаться ветераны спорта Беларуси и России.

Российские мастера хоккея одержали сегодня вечером очередную уверенную победу над командой Чехии - 9:3. Еще сегодня днем судьба за выход в финал соревнования определилась во время дуэли команды президента Беларуси и хоккеистов Швейцарии. Хозяевам было достаточно сыграть вничью, чтобы узнать имя соперника в заключительном матче турнира, а швейцарцев устраивала только победа. Матч закончился, как и прогнозировали эксперты, победой минчан - 10:6. Они и вышли в финал соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоит напомнить, что белорусы в ходе турнира обыграли команду Объединенных Арабских Эмиратов - 12:7, взяли верх над дебютантами турнира - хоккеистами Китая: 14:9. Высокое мастерство продемонстрировали на турнире команда Чехии, в составе которой заявлены чемпионы мира и Олимпийских игр. Они победили шведов (19:3) и балканцев (25:3).

Определенной сенсаций в соревнованиях этого года можно назвать и удачу, которая сопутствовала спортсменам из ОАЭ. Они вышли сегодня победителями в матче с соперниками из КНР - 10:2. Это оставляет шанс гостям из Объединенных Арабских Эмиратов, набрав два очка, рассчитывать на второе место в своей подгруппе.

Еще один сюрприз преподнесла зрителям сборная Балкан. Она одержала свою первую победу, обыграв сегодня в упорной борьбе хоккеистов Швеции - 10:7. Таким образом, за "бронзу" Рождественского турнира поспорят команды ОАЭ и Чехии. Президент Беларуси на церемонии открытия игр отметил, что "отличительными чертами турнира являются серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы, а самое главное - сохранение лучших традиций и преемственности поколений".

Одновременно со взрослыми мастерами спорта завтра сильнейших хоккеистов назовут и юные участники республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.