На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Серия про "Стартрек" из "Черного зеркала" может стать новым сериалом

Новость 06.01.2018, 17:10 | Текст: Генри Достоевский

Один из эпизодов нового сезона сериала "Черное зеркало" может получить спин-офф, сообщает THR.

Киберпанковский космооперный эпизод под названием "USSКаллистер", посвященный теме подавленных авторов миниатюрных вселенных, приглянулся продюсерам настолько, что может получить шанс уйти в гиперпространство самостоятельной жизни.

Фото: youtube.com/ SerienTrailerMP
Следующий сезон "Американской истории ужасов" будет о космосе

В частности, постановщик серии Тоби Хэйнс поведал, что продюсера эпизода Луиз Саттон настолько впечатлил полученный результат, что она пообещала подумать над тем, чтобы попробовать превратить его в отдельный сериал.

Напомним, что действие эпизода происходит на космическом корабле, однако спустя некоторое время становится ясно, что космос фальшив, а своей бездонной чернотой он обязан накопившимся комплексам своего лучезарного всемогущего капитана.

Эпизод пародийно препарирует сериал "Стартрек", ссылается на отдельные опорные тезисы философской системы адвайта-веданта, а также легенды про Голема (но не только), критично вплетает сексизм и тему общества, превращающего талантливых, но психологически слабых людей в озлобленных и мстительных существ.

Сам Хэйнс отметил, что в эпизоде присутствует, как минимум, три отсылки к "Звездным войнам", а красный цвет космического комбинезона выбран неслучайно - это явный признак того, что герою не поздоровится.

Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Стивен Дорфф сыграет в третьем сезоне "Настоящего детектива" 05.01.2018
Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов" 05.01.2018
Джиллиан Андерсон ушла из сериала "Американские боги" 04.01.2018
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Французы назвали сериал "Твин Пикс" лучшим полнометражным фильмом года 04.01.2018
Вышел новый тизер третьего сезона "Эша против зловещих мертвецов" 03.01.2018
Актриса Лина Хиди рассказала о смерти Серсеи Ланнистер 01.01.2018
#фантастика
Фото: youtube.com/ Voca Productions
Умер "ужасный доктор Корнелиус Эвазан" из "Звездных войн" 27.12.2017
Вышел первый тизер-трейлер экранизации "Черновика" Сергея Лукьяненко 27.12.2017
Съемочная команда "Доктора Кто" в последний раз поздравила фанатов 27.12.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.