Серия про "Стартрек" из "Черного зеркала" может стать новым сериалом

Один из эпизодов нового сезона сериала "Черное зеркало" может получить спин-офф, сообщает THR.

Киберпанковский космооперный эпизод под названием "USSКаллистер", посвященный теме подавленных авторов миниатюрных вселенных, приглянулся продюсерам настолько, что может получить шанс уйти в гиперпространство самостоятельной жизни.

В частности, постановщик серии Тоби Хэйнс поведал, что продюсера эпизода Луиз Саттон настолько впечатлил полученный результат, что она пообещала подумать над тем, чтобы попробовать превратить его в отдельный сериал.

Напомним, что действие эпизода происходит на космическом корабле, однако спустя некоторое время становится ясно, что космос фальшив, а своей бездонной чернотой он обязан накопившимся комплексам своего лучезарного всемогущего капитана.

Эпизод пародийно препарирует сериал "Стартрек", ссылается на отдельные опорные тезисы философской системы адвайта-веданта, а также легенды про Голема (но не только), критично вплетает сексизм и тему общества, превращающего талантливых, но психологически слабых людей в озлобленных и мстительных существ.

Сам Хэйнс отметил, что в эпизоде присутствует, как минимум, три отсылки к "Звездным войнам", а красный цвет космического комбинезона выбран неслучайно - это явный признак того, что герою не поздоровится.