Скончалась врач-телеведущая Ирина Чукаева

В Москве в возрасте 67 лет умерла доктор медицинских наук Ирина Чукаева. Как сообщает РИА Новости, врач‐телеведущая скончалась в Городской клинической больнице №13.

Чукаева была автором и ведущей передачи "Студия "Здоровье"", которая выходила на канале "Россия 1" и Общественном телевидении России.

С 2003 года Чукаева заведовала кафедрой поликлинической терапии в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. В 2011 году она была награждена званием заслуженного врача РФ. Также Чукаева являлась членом Российского кардиологического сообщества и членом президиума Российского медицинского общества артериальной гипертонии.