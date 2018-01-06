Следующий сезон "Американской истории ужасов" будет о космосе

Райан Мерфи намекнул, что следующая "Американская история ужасов" может переместиться в космос, сообщает Bloody Disgusting.

Известный шоураннер, продюсер, режиссер и сценарист Райан Мерфи после политически окрашенного гротескного кордебалета седьмого сезона вместе с вечным напарником Брэдом Фэлчаком и остальными решили повременить с архетипами страхов планеты Земля и выйти за ее пределы - прямиком в космическое пространство. Точнее - в будущее.

Кинодеятель-многостаночник уже предупредил, что это будет совершенно новый и уникальный опыт, в том числе для самих авторов.

Также Мерфи отметил, что ранее предполагавшаяся в 8-м сезоне идея кроссовера двух предыдущих сезонов - "Дом-убийца" и "Шабаш", станет опорным материалом, скорее всего, для 9-ого сезона, т.к. часть актеров занята в других проектах.