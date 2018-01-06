СМИ: Установлена непосредственная причина смерти Чехова

Кровоизлияние в мозг стало непосредственной причиной смерти писателя и драматурга Антона Чехова (1860-1904). К такому выводу пришли исследователи Куодрэмского института биологических наук, который находится в городе Норидж (Великобритания).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times, специалисты изучили состав проб, взятых с подписанной Чеховым открытки, его писем, а также с рубашки с пятном крови, которая была на драматурге в момент смерти. Помимо протеинов, свидетельствующих о наличии микробактерий туберкулеза, в пробах было найдено белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг.

Чехов умер 15 июля 1904 года в гостинице на курорте в Германии. Писатель уехал за границу из-за очередного обострения туберкулеза. По словам его жены Ольги Книппер-Чеховой, после бокала шампанского Чехов лег и вскоре умер. Таким образом, туберкулез не мог быть непосредственной причиной смерти. Биографы считали, что Чехова умер от сердечного приступа.