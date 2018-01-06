Стали известны все участники "Финала четырех" Кубка РФ по баскетболу

Известны все участники "Финала четырех" Кубка России по баскетболу среди мужских команд. В квартете сильнейших - представители интернациональной Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" (Краснодар), БК "Нижний Новгород", клубы Суперлиги 1 действующий обладатель трофея БК "Новосибирск" и "Иркут" (Иркутск).

Последним участником решающей стадии стал БК "Иркут", победивший дома в ответном матче четвертьфинала "Купол-Родники" (Ижевск) - 88:61. Первая игра в столице Удмуртии завершилась со счетом 59:52 в пользу ижевских баскетболистов, но иркутяне на своей площадке довольно быстро отыграли возникший семиочковый дефицит.

- Прежде всего, отмечу настрой команды и поддержку трибун. Это решающие факторы, которые вылились в победные цифры, - считает главный тренер БК "Иркут" Станислав Истомин, чьи слова приводит пресс-служба клуба. - Был подбор, результативные передачи, команда хорошо двигала мяч, создавала шансы, чтобы реализовать свои атаки. В защите претензий ни к кому и быть не может - соперник забил 61 очко. Это как раз тот результат, который нужен для того, чтобы команда выигрывала. У Ижевска сейчас есть определенные кадровые проблемы в передней линии, из-за травмы не играет Алексей Карпеко. И нашей основной задачей было не допустить нелогичных атак, довести мяч "вниз", что и мы делали.

Напомним, как завершились три остальных противостояния четвертьфинала: "Локомотив-Кубань" - "Парма" - 62:57 (первый матч в Перми), 84:69 (ответная игра в Краснодаре); ТЕМП-СУМЗ-УГМК - БК "Новосибирск" - 75:56 в Ревде и 57:83 в Новосибирске; БК "Нижний Новгород" - БК "Самара" - 86:64 в Самаре и 70:62 в Нижнем Новгороде.

"Финал четырех" состоится в феврале, место проведения будет определено Российской федерацией баскетбола на конкурсной основе. Предполагается солидный призовой фонд для команд, которые примут участие в решающей стадии. У женщин, например, в аналогичном турнире сумма призовых составила ровно один миллион рублей, но у мужчин цифра должна быть выше.

Кстати

Начиная с сезона-2014/15, в матчах розыгрыша Кубка страны разрешено выступать только баскетболистам с российским паспортом. Иностранцы в этом турнире играть не имеют права. В таком формате соревнований победителями становились "БК "Новосибирск" (2015, 2017) и пермская "Парма" (2016).