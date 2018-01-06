Сын норвежских биатлонистов скончался в новогоднюю ночь

Норвежские биатлонисты Гунн Маргит Андреассен и Фруде Андресен переживают страшную трагедию: в новогоднюю ночь скончался их 13-летний сын Дэвид Андресен.

Известно, что мальчик страдал легкой формой эпилепсии. Его тело было найдено членами семьи утром. По словам Фруде Андресена, ночью его сын отправился спать в свою комнату. В настоящее время медики устанавливают причину смерти мальчика.

Напомним, Фруде Андресен является олимпийским чемпионом в эстафете и двукратным чемпионом мира по биатлону. У него и его жены осталось еще два сына - Элиас и Николай.