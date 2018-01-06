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Рубрика: В мире

Тиллерсон заявил о намерении США изменить ядерную сделку с Ираном

Администрация США намерена выполнить обещание американского президента Дональда Трампа и изменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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"Президент сказал, что он собирается либо исправить его (СВПД), либо отменить, - приводит ТАСС заявление главы внешнеполитического ведомства. - Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его".

По словам Тиллерсона, администрация Трампа работает с конгрессменами с целью оставить США в соглашении. Как отметил шеф американской дипломатии, необходимые изменения могут быть внесены в законодательство на следующей неделе.

Соглашение о мирном характере ядерной программы Тегерана было подписано летом 2015 года. Его участниками, помимо Соединенных Штатов и Ирана, являются РФ, КНР, Великобритания, Франция и ФРГ. Документ предусматривает отказ ИРИ от производства оружейного плутония и снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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