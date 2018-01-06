Трамп: Переговоры Сеула и Пхеньяна - это большое начало

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает начавшийся диалог между КНДР и Южной Кореей.

"Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало", - отметил Трамп в своем выступлении перед журналистами.

Он также добавил, что хотел бы, чтобы Пхеньян и Сеул "продолжали диалог и после Олимпиады", и не исключил, что "в подходящее время США будут задействованы".

"Если эти переговоры во что-то выльются - это будет прекрасно для всего человечества", - подчеркнул президент.

Напомним, что 3 января представители Южной Кореи и КНДР провели переговоры по специальной линии связи, запущенной впервые за последние почти два года. В ходе разговора были затронуты двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.