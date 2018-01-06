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Рубрика: В мире

Трамп заявил о сговоре Клинтон с ФБР и РФ

Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свою позицию, как передает РИА Новости, президент США изложил в Twitter.

СМИ узнали о новом расследовании в отношении Хиллари Клинтон

"Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией - полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!" - написал американский лидер.

"Липовой" книгой он называет работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, говорится о неготовности миллиардера к победе на президентских выборах в 2016 году.

Противники Трампа из числа демократов утверждают, что республиканец выиграл благодаря российским хакерам. Хозяин Белого дома категорически отрицает это. Москва ранее неоднократно заявляла, что не вмешивалась в ходе избирательной кампании в США.

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