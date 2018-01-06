Трамп запросил 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Администрация США запросила у Конгресса 18 миллиардов долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Средства, в частности, направят на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. Таким образом, к 2027 году будет построена большая половина защитного сооружения.

Предложение президента Дональда Трампа поступило на фоне консультаций в Конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год, который начался еще первого октября. Глава государства 22 декабря подписал проект резолюции о временном финансировании правительства до 19 января. Если конгрессмены не договорятся к этому сроку, у федеральных ведомств и служб не останется средств для функционирования.

Демократы уже раскритиковали запрос хозяина Белого дома. "Президент Трамп сказал, что ему может потребоваться прекращение работы правительства, чтобы получить (деньги на) свою стену. С подобным запросом он, кажется, движется именно в таком направлении", - заявил сенатор Дик Дурбин.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее строительстве он подписал 25 января 2016 года.