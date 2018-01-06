Тренер БК "Химки" Барцокас: Победить в Бамберге помогла защита

Главный тренер БК "Химки" греческий специалист Георгиос Барцокас, комментируя победный матч его команды в выездной встрече 16-го тура Евролиги с немецким "Бамбергом" (74:70) отметил, что одним из главных факторов успеха стала удачная защита гостей во второй половине матча.

- В Евролиге непросто выиграть в гостях, так как формат двухкругового турнира 16 участников очень сложный. Ключевым моментом матча стала наша защита во второй половине, в которой мы позволили сопернику набрать всего 34 очка, тогда как только в первой четверти они набрали 26 очков. Солидно смотрелись в обороне, но смазали открытые броски и упустили возможность снять все вопросы в матче раньше. Нам удалось обыграть команду с большим опытом и отличной "скамейкой". Ценю этот успех и хочу отдать должное своим игрокам, - приводит слова Барцокаса официальный сайт БК "Химки".

Интересно, что во время матча дважды возникали технические неполадки. Из-за них было задержано начало второй половины, неисправность табло стало причиной паузы и перед стартом заключительной четверти, по ходу которой химчанам удалось сделать ключевой рывок 12:2. Отметим, по ходу игры гости понесли две серьезные потери, но все же смогли одержать победу - Егора Вяльцева удалили за два неспортивных фола после стычки с соперником, а Малькольм Томас уже под занавес матча покинул площадку под грузом пяти персональных замечаний.

Кстати, Томас стал вторым по результативность у победителей, набрав 16 очков. Лавры лучшего бомбардира матча у безоговорочного лидера "Химок" Алексея Шведа - 28 очков, в том числе пять дальних попаданий.

- Этот матч очень важен для нас, так как мы потерпели несколько поражений подряд, поэтому нужно было сделать шаг вперед. Соперник играл контактно и взял много подборов, но во второй половине мы стали гораздо лучше защищаться, - считает Алексей Швед. - Все знают, как тяжело играть в Бамберге при поддержке местных трибун. В новом году у нас получился хороший старт. Постараемся продолжить в том же духе, тогда все будет в порядке.

Благодаря победе в Бамберге "Химки" закрепились в зоне попадания плей-офф и от девятой по рангу команды российский клуб теперь отделяют две победы. Из Германии подмосковные баскетболисты направились в Таллин, где уже 7 января проведут матч Единой лиги против местного "Калева".

Положение в Евролиге после 16-ти туров: ЦСКА (Россия) - 12 побед - 4 поражения, "Олимпиакос" (Греция) - 12-4, "Панатинаикос" (Греция) - 11-5, "Реал" (Мадрид, Испания) - 10-6, "Фенербахче" (Турция) - 10-6, "Жальгирис" (Литва) - 10-6, "Химки" (Россия) - 9-7, "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 8-8, "Баскония" (Испания) - 7-9, "Уникаха" (Испания) - 7-9, "Црвена Звезда" (Сербия) - 7-9, "Барселона" (Испания) - 6-10, "Бамберг" (Германия) - 6-10, "Валенсия" (Испания) - 5-11, "Милан" (Италия) - 4-12, "Эфес" (Турция) - 4-12. В плей-офф по итогам двухкругового турнира 16 команд выйдут 8 сильнейших участников.