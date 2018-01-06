Турция устала от переговоров о членстве в Евросоюзе

Турция устала от процесса вступления в Европейский союз. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС, - сказал он в Париже в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. - Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза".

В свою очередь Макрон заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС.

Турция решила войти в Европейский экономический союз еще в 1987 году, затем она попросила о членстве в ЕС в 1997 году. Переговоры начались в 2005 году, однако неоднократно приостанавливались из-за различных разногласий.