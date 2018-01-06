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06.01.2018 16:22
Рубрика: В мире

В Благовещенском храме Горловки возобновлены регулярные богослужения

Текст: Иван Беляков

В Благовещенском храме города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике в преддверии праздника Рождества Христова возобновились регулярные богослужения после того, как 3 года назад он был разрушен в результате артобстрела.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как сказано на сайте Горловской и Славянской епархии, после начала восстановительных работ к настоящему времени горловчанами закончено обустройство нижнего цокольного этажа для совершения богослужений и 5 января настоятель протоиерей Александр Пеканов и прихожане собрались на царские часы. А в 16:00 в субботу начинается рождественское всенощное бдение. 7 января в храме состоится Божественная литургия, а 9 января митрополит Горловский и Славянский Митрофан возглавит там Литургию.

Напомним, что деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы города Горловки была возведена в 2008 году. 7 августа 2014 года, спустя менее двух месяцев со дня освящения, Благовещенская церковь полностью сгорела в результате попадания снаряда во время артиллерийского обстрела города.

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