В Благовещенском храме Горловки возобновлены регулярные богослужения

В Благовещенском храме города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике в преддверии праздника Рождества Христова возобновились регулярные богослужения после того, как 3 года назад он был разрушен в результате артобстрела.

Как сказано на сайте Горловской и Славянской епархии, после начала восстановительных работ к настоящему времени горловчанами закончено обустройство нижнего цокольного этажа для совершения богослужений и 5 января настоятель протоиерей Александр Пеканов и прихожане собрались на царские часы. А в 16:00 в субботу начинается рождественское всенощное бдение. 7 января в храме состоится Божественная литургия, а 9 января митрополит Горловский и Славянский Митрофан возглавит там Литургию.

Напомним, что деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы города Горловки была возведена в 2008 году. 7 августа 2014 года, спустя менее двух месяцев со дня освящения, Благовещенская церковь полностью сгорела в результате попадания снаряда во время артиллерийского обстрела города.