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06.01.2018 18:08
Рубрика: Общество

В чем чудо и тайна Рождества

Текст: Мария Городова
В России началось празднование православного Рождества. Именно началось, потому что праздник в честь родившегося Христа Церковь считает таким значимым, что отводит ему не один, а целых семь дней – с 7 января по 13 января. То есть праздник начинается в ночь с 6 на 7 января, в 23 часа, со Всенощного бдения и Божественной литургии, и длится вплоть до 13 января, когда происходит так называемое отдание праздника Рождества Христова.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, что Всенощное бдение, или Всенощная, - это такое богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздников, называется оно так, потому что в древности начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета.

Сегодня всенощные заканчиваются пораньше и служатся ночью только накануне Пасхи и Рождества Христова. Тот, кто хоть раз побывал в храме на Рождественской Всенощной, никогда не забудет то поразительное чувство приобщенности к вечности, которое возникает в эту удивительную ночь. Отходит суета, неизбежно предшествующая праздничным приготовлениям, и ты ощущаешь, что происходит нечто, что выше твоего разумения - тайна? Чудо? А боговоплощение, которое мы празднуем на Рождество, и есть чудо, и есть тайна, нашему уму не подвластная. Уму не подвластно, но зато вполне понятно нашей душе. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, "Всякий человек, уже тем, что он человек, приобщен к тайне Христа".

Каждый из нас соприкасался с чудом рождения человека, каждому знакомо, что такое любовь. "Рождество Христово - и есть явление в мир божественной любви, причем жертвенной любви, - пишет митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. - Любовь можно проявлять по-разному. Когда Бог Отец посылает Своего Единородного Сына в этот мир для того, чтобы никто не погиб, но мог иметь жизнь вечную, посылает Своего Сына на страдание, посылает на Крестную смерть, искупляющую грехи человечества, в этом высшее проявление любви Бога к нам, людям. Любви жертвенной. Для того чтобы спасти человека, нужно было познать его до конца, надо было пройти весь путь развития человека. И тут мы говорим о воплощенности Бога, о том, что Он воплотился, принял человеческую плоть, воспринял весь психофизический мир человека. Христос во всем подобен нам, кроме греха, ведь Он и рождается от Духа Святого".

Москвичей на Рождество ждет большая праздничная программа

Так как же произошло рождение Богочеловека? Две тысячи лет назад Иудея была завоевана Римской империей и вошла в ее восточные провинции. Для того чтобы упорядочить систему налогообложения, единодержавный император Римской империи Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.) решает провести перепись, причем иудеи должны были переписываться по месту их происхождения. И Иосиф, обручившийся с Марией, заботившийся о ней, и сама Дева Мария, были потомками знаменитого библейского царя Давида (умер около 970 г. до н. э.), происходившего из Вифлеема. Потомки царя Давида были лишены трона еще в VI столетии до н. э., и давно уже жили так же, как и остальные иудеи, ничем среди них не выделяясь. Однако пророки задолго до Рождества Христова возвещали о том, что Спаситель, Мессия придет из рода Давидова, и именно поэтому мы акцентируем внимание на столь важном факте. Так вот, раз Дева Мария и Иосиф происходят из рода царя Давида, а их далекий предок был выходцем из Вифлеема, то ожидающая ребенка Мария вместе с Иосифом вынуждены совершить долгий путь из галилейского города Назарета, где они живут, в Вифлеем - город для них чужой. Перепись, как можно ослушаться указа императора?

Из-за наплыва народа места в гостиницах Вифлеема для Святого Семейства не находится, и они останавливаются за городом, в пещере - сюда пастухи в ненастье загоняют скот. В этой пещере у Девы Марии, ночью, и рождается Младенец - Сын Божий, Христос Спаситель мира. Мария пеленает Своего Сына и кладет в ясли - туда, куда обычно кладут корм для скота. И животные своим дыханием согревают Богомладенца. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали "вместилищем невместимого Бога". С одной стороны невместимого по Своему Величию Бога, но, одновременно, и беспомощного Младенца.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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В этом неразрывном единстве природы божественной с природой человеческой и заключена тайна боговоплощения. Тайна, которую нам, людям, не дано познать, но которую мы можем почувствовать - сердцем. Удивительно, но Рождение Спасителя, изменившее ход истории человечества, разделившее саму эту историю на две эпохи: ДО и ПОСЛЕ Рождества Христова, произошло в тиши, и самим человечеством замечено не было - ни один историк в своих трудах не упоминает факт рождения Иисуса.

По мнению богословов, это неслучайно. Потому что как раз и свидетельствует о надмирности произошедшего. О том, что Рождество Христово превосходило по своему значению саму историческую событийность. Человеческая история прошла мимо факта Рождества Христова, но именно с этого момента человечество ведет новое летосчисление. То есть Рождество Христово, оказавшись вне понимания современников, изменило весь ее ход.

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