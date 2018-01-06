В Дании нашлась самая дорогая бутылка водки в мире

Золотая бутылка водки стоимостью 1,3 миллиона долларов, украденная во вторник у датского коллекционера Бриана Ингберга, найдена пустой на стройплощадке в пригороде Копенгагена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Слегка поцарапанную бутылку, изготовленную из 6 килограммов золота, серебра и драгоценных камней, обнаружил случайный прохожий. Между тем сам преступник, похитивший предмет из бара "Кафе 33", до сих пор не найден.

Хотя большая часть стоимости водки "Руссо-Балт", считающейся самой дорогой в мире, приходится не на содержимое, Ингберг говорит, что намерен вновь наполнить ее самой лучшей водкой, и сделать это непременно необходимо в России.

В коллекции датчанина больше 1200 бутылок водки из разных уголков планеты. Хранившаяся в Копенгагене бутылка водки "Руссо-Балт" сделана из розового, белого и желтого золота, украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи.