В Гидрометцентре рассказали о погоде на Рождество

На Рождество погода в центре России будет переменчивой, если в первой половине дня еще можно рассчитывать на тепло, то во второй половине дня уже произойдет похолодание, сообщили в Гидрометцентре.

В Москве 7 января утром будет тепло - до +3 градусов, но к вечеру начнется похолодание. Температура понизится до -4, по области до -7 градусов.

На северо-западе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях завтра еще до пяти тепла и дождь со снегом. В Рождество и в этих областях похолодает до - 6 градусов.

Из-за изменений в центральных областях пасмурно, мокрый снег, местами возможен и дождь, в отдельных районах туманы и гололед.

В Поволжье погода тоже изменится, но в сторону потепления. В Рождество здесь около нуля, мокрый снег и сильный ветер.

В Крыму теплое Рождество без осадков, но местами могут быть туманы. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла.