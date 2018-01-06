В Литве советского актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

До президентских выборов в Литве еще больше года (2019 г.), а поиски национальных предателей, или иными словами, "черного кота в черной комнате", судя по всему, приобретают здесь все более ожесточенный характер.

Сегодня в качестве новогодней "находки" жителям этой прибалтийской республики преподнесли сенсацию дня: знаменитый актер Донатас Банионис сотрудничал с КГБ СССР. По сведениям Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, он был, якобы, завербован в 1970 году как агент "Бронос" и поставлял КГБ информацию о деятельности литовской иммиграции на Западе. По архивным данным, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка, передает ТАСС.

Как отмечается в появившихся комментариях, сведения Центра изучения геноцида и резистенции следует оценивать осторожно, всего лишь как публикацию архивного документа. Прежде всего, возникает вопрос: в силу каких причин книга попала в распоряжение литовских инстанций, насколько она подлинна? Существует и еще одна версия сегодняшнего скандала: звезду советского кино по политическим соображениям хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами "советского оккупационного прошлого".

Вспомнился наш далекий разговор с Банионисом в Борисоглебском переулке, на летней веранде только что открытого в столице посольства независимой Литвы в начале 90-х. Именно тогда актер объяснил свое неожиданное для многих завершение творческой карьеры в Москве. Время пришло, спокойно сказал он без патетики. И также - почти флегматично - добавил: "исчезла на наших глазах провинция как географическое понятие. Зато возникла провинция как способ мышления". А спорить с фактами очевидными никогда не имеет смысла. В последние годы жизни Банионис сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.

Он верил в свою правоту (не навязывая ее никому), в свой искренний мир искусства, и как большинство его героев, "никогда не хотел умирать". Но что всегда отличает одаренную свыше личность от резонера - это чувство дистанции и меры. Не помню, чтобы Донатас говорил о своих взглядах как об истине в последней инстанции. Наоборот. Не теряя привычной улыбки, он с типичным чувством юмора мог извиниться за оброненные фразы: "конечно, это не значит, что я всегда прав. Просто это не мое".

Пока к этой ожившей легенде можно запросто подсесть на скамейку в маленьком вильнюсском сквере рядом с его домом. А можно составить компанию и даже заглянуть в книгу, которую он читает: в курортном городе Друскининкай застывший в бронзе молодой Донатас предлагает отдыхающим вместе с ним задуматься над временем и над судьбой. Да, - интуиция Баниониса не подвела. Многие законы человеческого бытия, а порой - морали и творчества, безвозвратно утеряны в лабиринтах быстротекущей эпохи. И сегодняшний вброс политического компромата - еще одно тому доказательство.

