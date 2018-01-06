В Малайзии возобновят поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing-777

Власти Малайзии ответили согласием на предложение американской компании Ocean Infinity возобновить поиски пропавшего в 2014 году пассажирского самолета Boeing-777, выполнявший рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia.

Отмечается, что компания из США, которая специализируется на исследованиях морского дна, вела переговоры с малазийским правительством с октября 2017 года.

Как уточняет телеканал, о том, что поиски возобновятся, стало известно из письма родственников пассажиров пропавшего лайнера. В то же время сообщается, что исследовательское судно вышло в зону поисков 2 января, однако границы зоны поиска не уточняются.

Напомним, что через два часа после взлета самолет компании Malaysia Airlines потерял связь в землей и пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. В январе 2015 года Малайзия, Австралия и Китай официально признали, что самолет потерпел катастрофу, и поиски были приостановлены.