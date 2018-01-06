В США появился симулятор расстрела детей в школе

Американские разработчики виртуальных игр при содействии армии США разработали игру EDGE, в которой можно в режиме симулятора ознакомиться с правильным поведением в случае стрельбы в школе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают местные СМИ, в игре, которая переводится как "улучшенная динамическая геосоциальная среда", можно пережить экстренную ситуацию с трех точек зрения - учителя, школьника и самого стрелка, стреляющего по детям. В итоге в виртуальной реальности игрок переживает звуки выстрелов, грохот и панику участников в достаточно реалистичной обстановке.