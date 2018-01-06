ВВС США сопроводили российские истребители Су-30

Министерство обороны США опубликовало видеозапись сопровождения американскими ВВС российских истребителей Су-30. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в комментарии Пентагона к ролику, 13 декабря прошлого года самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США "сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона". Кроме того, на видео зафиксировано сопровождение 23 ноября американскими самолетами F-15 двух других "Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона".

Оба инцидента, как пояснили военные США, произошли из-за "отсутствия заранее согласованных полетных планов".

В российском министерстве обороны ранее неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами.