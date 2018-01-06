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06.01.2018, 21:57
Текст: Антон Валагин

ВВС США заявили об утечке в Россию "бесценной информации"

Применение в Сирии истребителей F-22 раскрыло перед российскими военными секреты новейших американских самолетов. Борьба с исламистами стала для России "настоящим сокровищем" в плане информации, считает генерал-майор ВВС США Вералинн Джеймесон.

- В небе над Ираком и Сирией достаточно было наблюдать, чтобы понять, как мы действуем. Россия получила бесценную информацию о тактике, радиочастотах, радарах, "тепловой портрет" новейшего истребителя F-22 Raptor, - рассказал генерал на брифинге Ассоциации Военно-воздушных сил. Его слова приводит Business Insider.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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F-22 Raptor - американский истребитель пятого поколения, чья боевая эффективность напрямую зависит от малозаметности. В Сирии F-22 применяются с 2014 года. От жары и песчаных бурь с самолетов облезло дорогостоящее покрытие, защищающее от радаров. А пилоты F-22 обнаружили, что в сирийском небе невидимы не они, а российские истребители.

- Когда Су-35 оказывается рядом, это всегда неприятный сюрприз, так как F-22 не имеет датчиков для идентификации самолета ночью. Мы пытаемся выйти с русскими на связь по специальному каналу, но они не отвечают, - пожаловался подполковник ВВС США, командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

Пилоты Raptor столкнулись и с другими неудобствами. Скрытности ради их самолеты не могут обмениваться данными в автоматическом режиме и пилотам приходится рассказывать по рации, что они видят. Еще одна проблема заключается в отсутствии нашлемной системы целеуказания.   

- Мне приходится оглядываться и искать того парня (российский истребитель - прим. "РГ"). Я смотрю туда, где видел его в последний раз, вместо того чтобы наблюдать положение цели в своем шлеме, - рассказал подполковник. 

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