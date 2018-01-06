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06.01.2018 17:19
Рубрика: Культура

За что мы любим "безумно влюбленного" Адриано Челентано

Текст: Александр Алексеев
В честь 80-летия Челентано зажег 6 января в церкви 80 свечей. После чего, стараясь остаться незамеченным, удалился. Ведь еще с весны 2015 года он старается не появляться на публике, а когда накануне юбилея один из телерепортеров все-таки спросил о лучшем для него подарке на юбилей, Адриано лишь мрачновато буркнул: "Лучший подарок - это я сам!". Ну, кто бы сомневался?
Фото: Александр Сенцов/ ТАСС Фото: Александр Сенцов/ ТАСС
Фото: Александр Сенцов/ ТАСС
Фото: Domenico Stinellis/ AP
Адриано Челентано исполнилось 80 лет

Чуть больше года назад вышел пока последний альбом Адриано Челентано Le Megliori, уже вскоре ставший пятикратно "платиновым". Диск, записанный совместно с певицей Миной, попал и в Top-3 хит-парадов Италии, став самым продаваемым альбом страны 2016 года. А в 2017-м пришлось делать и переиздание! Причем, песня Eva, чуть меньше двух месяцев назад, - 10 ноября - вышла отдельным синглом! Название альбома, кстати, переводится как "Лучшие" (именно так охарактеризовали себя сами исполнители!) В диске 12 песен, причем, одну из них написал сам Челентано, а одну снова - Тото Кутуньо (автор визитных карточек певца еще 70-х - Soli и Amore No).

Но и на этой презентации Адриано Челентано не появился: ни в 2016 году, ни в 2017-м... Хотя связи с поклонниками не теряет: комментирует в блоге положения Библии, высказывается об атомной энергетике и о политике. Раскритиковал, например, газеты католиков за то, что рассуждают о партиях, вместо того, чтобы говорить с читателями о Боге!

А ещё - рьяно благоволит к своему любимому с детства клубу "Интер". Ведь сам певец и актер родом из Милана, и когда 8 марта 2008 его любимая футбольная команда праздновала 100-летний юбилей, то даже выскочил на поле стадиона после финального свистка в матче "Интера" с "Реджиной"! Земляки тогда выиграли со счетом 2:0, и уже 70-летний Челентано на радостях выбежал на поле, с гитарой и в шарфе и из фильма "Безумно влюбленный". Сыграл, спел, дав небольшой импровизированный концерт к феерической радости поклонников футбола, ну а заодно и музыки! А все же ведь знают, как в Италии любят именно эти два занятия - футбол и музыку?! Ну и ещё - темпераментность чувств и искренность эмоций.

Фото: AP/Luca Bruno
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Поэтому не удивительно, что Адриано Челентано по-прежнему певец № 1 в Италии. У него вспыльчивый и пылкий характер, при этом есть нужная толика и прагматизма. Тем любопытней и поучительней факт, что любимый почти всеми женщинами Италии, Адриано Челентано был женат "всего" два раза. Причем, вот ведь странно, что все необычные для других людей события происходят с ним именно в годы юбилеев! Вспомните, кто из звезд также вот бегал на эмоциях на футбольное поле?! Да никто!

Вот и женился во второй раз Челентано тоже в год юбилея. Тогда ему исполнилось ровно 60! Теперь певец живет, кстати, уже не в Милане, а в горах, на берегу озера - на вилле в Габьятти - как раз со второй супругой. Пару лет назад заходил разговор о возможно туре хотя бы по Италии, но пока он так и не состоялся… В общем, понятно, отчего так любят Адриано Челентано итальянцы (альбом "Лучшие", кстати, уже 42-й студийный релиз артиста)! А вот отчего его так ценят в остальном мире (кажется, разве что только в США этот итальянец почти не попадал в хит-парады!).

И отчего так ценятся песни и фильмы с его участием у нас в России?! Думается, оттого, что Адриано Челентано стал одновременно итальянским Остапом Бендером (вспомните хотя бы его авантюристические комедии "Блеф", "Безумно влюбленный" или "Бархатные ручки") и строптивым, хмуро-жизнеутверждающим мачо (вроде бы не красавец, да еще и хмурый?!)… А еще научился неизменно нравиться женщинам - за чувство юмора, и неизменный оптимизм, несмотря на любые трудности! Хороший пример для нас, мужчин?!

6 фактов о взаимной любви Адриано Челентано к России

А еще его хрипловатый голос стал символом не только добродушной и веселой, чуть пофигистской итальянской комедии. Но и неукротимой жажды жизни и неспешной, но душевной и мелодичной, будто сопереживающей по интонациям песни. Одновременно и романтичной, и бузотерской и сердечной… И, поэтому, наверное, справедливо, что Адриано Челентано родился сразу после новогодних праздников! Может и для того, чтобы мы вспоминали о нем, и это добавляло всем нам нового оптимизма, самоиронии и веры в то, что всё будет хорошо?! Ну, или хотя бы весело и позитивно. С хорошей, душевной музыкой!

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