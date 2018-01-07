32 моряка иранского танкера пропали после столкновения с судном КНР

Без вести пропавшими числятся 32 моряка экипажа иранского танкера "Санчи", который столкнулся в Восточно-Китайском море с грузовым судном из Китая. Спасательная операция была затруднена из-за плохих погодных условий и сильного пожара, сообщили официальные представители иранского министерства по управлению портами и мореплаванию.

Трагедия произошла в 150 морских милях от побережья Шанхая. По оценкам экспертов, потенциально это может затруднить доступ к одному из самых больших и загруженных портов в мире. В море вылилось большое количество нефти. Масштаб экологического бедствия устанавливается.

Зарегистрированный в Панаме танкер перевозил в Южную Корею 136 тонн нефтяного конденсата стоимостью шестьдесят миллионов долларов по ценам мирового рынка. Это первое происшествие с иранским судном после отмены международных санкций в январе 2016 года, отмечает информационное агентство Reuters.