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Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года

Новость 07.01.2018, 18:35 | Текст: Олег Усков
Кадр из фильма "Леди Бёрд". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Леди Бёрд". Фото: kinopoisk.ru

Еще один пункт подведения киноитогов ушедшего года - Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший на его, общества, взгляд, фильм 2017-го. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Согласно приведенному списку, лучшая картина года - зацелованная "Леди Бёрд" Греты Гервиг, которой критики выдали в общей сложности четыре приза: за лучший фильм, за лучший сценарий, лучшему режиссеру и лучшей актрисе второго плана (Лори Меткалф).

При этом лучшей актрисой стала Салли Хокинс ("Форма воды" Гильермо дель Торо), лучшим актером - Дэниел Калуя (сенсационный комедийный хоррор "Прочь"), лучшим актером второго плана - Уиллем Дефо ("Проект "Флорида").

Фото: kinopoisk.ru
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Сиквел "Бегущего по лезвию", ленту Blade Runner 2049, отметили за лучшую операторскую работу: приз достался Роджеру Дикинсу.

Уточняется: в голосовании приняли участие 59 кинокритиков.

Кстати, "Леди Берд" вошла в лонг-лист "Оскара", где номинантов категории "Лучший фильм" объявят 23 января. Сама церемония состоится 4 марта.

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