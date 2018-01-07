Австрийский эксперт: В союзе с Россией Европа была бы непобедимой

Вместо того чтобы "воевать" с Россией, Евросоюз должен вести независимую от США политику и "шаг за шагом сближаться с Москвой", заявил президент Объединения европейских торговых палат Кристоф Ляйтль в интервью газете Kurier.

По словам эксперта, ущерб для всей Европы от санкций исчисляется трехзначными миллиардными числами. Стороны должны стремиться к снижению напряженности и выстраиванию конструктивных отношений. В конечном итоге, искать возможности для кооперации с Россией. "Совместно мы были бы непобедимы в глобальной конкуренции. Поэтому американцы активно выступают против этого", - подчеркнул Ляйтль.

Президент объединения торговых палат полагает, что Вашингтон ведет Европу на коротком поводке. Со своей стороны, европейцы должны думать о проведении самостоятельной сбалансированной политики.

"Мы тратим силы на борьбу с Россией, вместо того, чтоб объединить усилия. Между тем ситуация на мировых рынках становится все более напряженной. Китай заполучил восточноевропейские страны в рамках развития стратегии "Шелкового пути". Кроме того, Пекин располагает сырьевыми запасами Африки", - размышляет аналитик.

Ляйтль считает, что Европа "должна отказаться от постоянных угроз в адрес Москвы", от санкций, в которых экономика используется в качестве оружия. Политические вопросы должны решаться дипломатическим способом. "Я не принимаю бойкот спортивных мероприятий, разрыв культурных связей и экономических санкций", - заключил президент Объединения европейских торговых палат.