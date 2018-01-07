Британские спецслужбы вернули на работу уволенных сотрудников

Спецслужбы Великобритании принимают на работу сотрудников, уволенных ранее в рамках сокращения штата. Такая тенденция наметилась в связи с активизацией борьбы с терроризмом, сообщает газета The Telegraph.

По данным комитета по разведке и безопасности в парламенте Великобритании, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу порядка двухсот бывших сотрудников. В службу внешней разведки МИ-6 вновь приняты 73 человека, в свою очередь, в контрразведку МИ-5 вернулись семь бывших агентов.

Отмечается, что к работе по различным направлениям антитеррористической деятельности привлекаются также внештатные подрядчики и консультанты. По некоторым оценкам, расходы на содержание вернувшихся сотрудников составили около 1,2 миллиарда фунтов. Подрядчики по контракту получают в год порядка 144 тысяч фунтов.

Британские парламентарии критикуют высокие затраты на замещение новых штатных единиц в спецслужбах и привлечение экспертов. Политики считают, что это можно делать лишь в исключительных случаях в целях экономии средств.