Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Единой лиги. На своей площадке подопечные Димитриса Итудиса уступили "Локомотиву-Кубани" со счетом 79:90 (19:18, 22:19, 21:20, 28:22).

Наиболее результативными игроками матча стали защитник армейцев Нандо де Коло и его кубанский коллега по амплуа Дмитрий Кулагин. Оба они набрали по 17 очков. Но по совокупности факторов именно Кулагина можно назвать главным героем встречи - совсем недавно он сам выступал за ЦСКА, и эта игра за "Локо" стала для него первой против бывшей команды. Дмитрий провел на паркете более 25 минут игрового времени и, помимо набранных очков, сделал также семь результативных передач.

ЦСКА же в целом провел неудачный матч. Поражает один только факт: впервые за всю историю Единой лиги армейцы ни разу не вели в счете по ходу встречи. При этом нельзя сказать, что игра у москвичей не клеилась - скорее, блестяще действовали в защите "железнодорожники". ЦСКА имел шанс исправить ситуацию уже в концовке, когда в заключительной 10-минутке "красно-синие" отыграли 10 очков. Но игроки "Локо" сумели сдержать натиск хозяев и удержали победу.

"Локо" сегодня выдержал напор армейцев и показал, что, действуя командно, можно обыграть любого соперника, - высказался об игре президент Единой лиги Сергей Кущенко, чьи слова приводит официальный сайт соревнований. - Мне кажется, что у ЦСКА традиционный январский спад, который наблюдается у них на протяжении нескольких сезонов. Невозможно на таком высоком уровне играть постоянно. "Локомотив-Кубань" же не первый раз приезжает в Москву в тот момент, когда у ЦСКА есть этот небольшой спад. Сегодня гости показали солидную защиту против хозяев, заставляли армейцев часто принимать неправильные решения. Также одним из ключевых моментов стала игра Дмитрия Кулагина, который хотел показать своей бывшей команде все, на что он способен. Партнеры помогли ему провести выдающуюся игру".

Вообще, "Локомотив-Кубань" стал для ЦСКА по-настоящему неудобным соперником. Ведь последнее поражение в Единой лиге на своем паркете армейцы потерпели в феврале 2016 года - и именно от "Локо", которым тогда руководил Георгиос Барцокас. Рулевой армейцев Димитрис Итудис попросил прощения у болельщиков.

"Спасибо им, что болельщики сегодня пришли поболеть за нас - ведь в России сегодня Рождество. Прошу прощения у болельщиков, что мы не смогли сегодня добыть победу, - сказал греческий специалист. - Одно могу обещать точно: мы будем работать еще усерднее на тренировках, в играх и обязательно вернемся".

В свою очередь, главный тренер "Локомотива-Кубани" Саша Обрадович подчеркнул, что его команда показала характер. Он также высказался о мотивации Кулагина.

"Поздравляю свою команду. Важная победа над сильным соперником, - отметил Обрадович. - Мы боролись с первой минуты до последней, показывали характер в каждом владении и нашли способ выиграть. Мы очень рады. Я считаю, что Кулагин очень мотивирован всегда, но до этого момента у него не было шанса проявить себя. А теперь есть, и он использует его наилучшим для себя образом - сначала в сборной, а теперь в "Локо". Мы очень рады, что он в нашей команде".

Между тем



Нынешний клуб Георгиоса Барцокаса, "Химки", свой матч также проиграл. На выезде подмосковная команда неожиданно уступила эстонскому "Калеву" 84:92 (24:28, 14:29, 19:16, 27:19). "Химкам" не помогли даже 30 очков Алексея Шведа.