Два судна столкнулись у восточного побережья Китая

Столкновение двух судов произошло у восточного побережья Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Панамский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL. В результате случившегося 32 человека пропали без вести. Из-за столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Панамское судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED.

Безопасности гонконгского сухогруза ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа. Все они были спасены.

Причины столкновения пока не сообщаются.