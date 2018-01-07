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Рубрика: В мире

Два судна столкнулись у восточного побережья Китая

Столкновение двух судов произошло у восточного побережья Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Панамский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL. В результате случившегося 32 человека пропали без вести. Из-за столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Панамское судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED.

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Безопасности гонконгского сухогруза ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа. Все они были спасены.

Причины столкновения пока не сообщаются.

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