Эксперты оценили рост цен на вино в 2018 году

В 2018 году российское виноделие сможет порадовать ростом качества продукции и небольшим повышением цен. Однако целый ряд проблем еще останется и на более длительную перспективу.

В российском виноделии все будет зависеть от законодательных инициатив, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. "Будет принят закон о вине, что должно позитивно сказаться на российском виноделии и виноградарстве. В свою очередь, считаю, что не стоит законодательно ограничивать минимальную розничную цену за бутылку отечественного вина 180 рублями, о которых сейчас говорят. Если все-таки будет принято это предложение, то мы будем производить вина в два раза меньше", - считает эксперт.

Главным ожиданием года, продолжает Дробиз, должен стать рост производства высококачественного российского вина. "Этот процесс будет идти рука об руку с ростом конкуренции с импортным вином, в результате чего я ожидаю стабилизации качества российской продукции. А вот роста потребления вина не прогнозирую, у нас демографический кризис на винном рынке, так как потребителей в целом в возрастной группе от 18 лет становится меньше", - констатирует он.

Что касается подорожания российских вин, то теоретически это возможно, считает Дробиз, каждый год у нас продукция хотя бы за счет инфляции дорожает, поэтому эксперт предполагает, как минимум, 5-процентное увеличение стоимости.

Но может и больше, правда, ненамного. "Мы очень сильно зависим от импортных поставок виноматериала, а в Европе летом 2017 года был неурожай. В результате стоимость виноматериала, по идее, должна поднять цену на итоговую продукцию на 10-15 процентов. Однако западный рынок сейчас буквально завален своим виноматериалом прошлых урожаев. И серьезного роста цен не будет. Я предполагаю не более 7 процентов", - говорит эксперт.

Не будет серьезно обновляться и ассортимент. "Социально-экономическая ситуация сегодня относительно стабильная, но на потребительском рынке особого позитива нет. Все, что мы видели на полках в 2017 году, то же самое будет присутствовать и в 2018-м. Ни серьезного сокращения ассортимента, ни расширения ждать не стоит. Однако, думаю, что в сегменте высококачественного алкоголя российские вина будут все сильнее давить на импортные", - резюмирует Дробиз.

По оценке президента Союза сомелье и экспертов Артура Саркисяна, российскому виноделию может помочь чемпионат мира по футболу. "Уверен, что большинство наших производителей захотят представить миру свою продукцию в самом лучшем свете", - предполагает он.

А на будущее предлагает обратить внимание на одну проблему. "Когда скачкообразно растет спрос, начинают расти и объемы не очень качественного продукта, часто на основе плохого виноматериала из других стран, - предупреждает Артур Саркисян. - В идеале неплохо было бы на этикетке писать - из какого виноматериала сделано вино, нашего или иностранного, чтобы разграничить и выделить тех наших производителей, которые делают вино полностью самостоятельно".

Что же до цен, то Саркисян, как и Дробиз, не ждет особого их роста. То же самое и с ассортиментом.

"В 2017 году был исключительный год, один из лучших. Каждый год у нас появляются качественные вина, я уверен в 2018 году вина, сделанные из российского винограда, будут представлены на рынке приблизительно в тех же объемах", считает эксперт.