Электронные рецепты начнут выписывать в России уже в этом году

Круглосуточные медицинские консультации через Интернет и выписка электронных рецептов в ряде регионов будет доступна уже в этом году. Об этом рассказала журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Закон о телемедицине вступил в силу 1 января 2018 года. Он позволяет проводить вторичные консультации пациентов, корректировать лечение, выписывать им рецепты на основании результатов анализов. По словам Скворцовой, теперь можно регулировать коммуникации через Интернет медучреждений, врачей и пациентов и перевести больницы и поликлиники на электронный документооборот, включая электронные рецепты с 2018 года в тех регионах, которые к этому готовы. В 2019 года планируется расширение перечня электронных рецептов на сильнодействующие анальгетики и наркотические препараты, отметила Скворцова.

Кроме того, предполагается объединение всех региональных сегментов медицины и формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в рамках данного закона.

"Уровень планки качества должен быть единым на всей территорий страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны. Вот тогда мы будем понимать, что каждый наш гражданин почувствует изменения в качестве российского здравоохранения, и информатизация нам в этом очень поможет", - передает слова Скворцовой РИА Новости.