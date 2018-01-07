Электронные рецепты опробуют на льготниках и хронических больных

Уже в нынешнем году пациенты смогут получать рецепты на лекарства без посещения поликлиники - через Интернет. Это лишь одна из возможностей, которую врачи и пациенты получат благодаря закону о телемедицине, который вступил в силу с 1 января 2018 года.

Предполагается начать использование электронных рецептов с нескольких регионов, пояснила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сначала система будет отрабатываться на льготниках, которые получают лекарства бесплатно. В дальнейшем электронные рецепты станут доступны хроническим больным, которые принимают лекарства длительно. Благодаря нововведению они смогут получать рецепт без очного посещения врача при нормальном самочувствии. Это сэкономит время гражданам и разгрузит врачей.

Для того, чтобы система заработала, в единую систему будут увязаны поликлиники и аптеки, обслуживающие льготников.

Следующее важное положение закона, отметила Скворцова, - это регулирование телекоммуникационных контактов между медучреждениями, врачами и самими пациентами. Со временем лечащий врач сможет при необходимости получить консультацию по поводу "трудного" пациента в ведущих специализированных медцентрах у лучших специалистов.

Кроме того, в перспективе станет возможно получать дистанционные рекомендации по поводу лечения и самим гражданам. Правда, в Минздраве много раз подчеркивали, что речь идет только о хронических заболеваниях, когда диагноз известен. Провести предварительный осмотр больного и сделать нужные исследования для диагностики врач должен очно.

Кроме того, чтобы защитить больных от неквалифицированной помощи, закон требует, чтобы работающие дистанционно врачи прошли обязательную регистрацию в госреестре.