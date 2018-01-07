Элла Памфилова рассказала о претендентах на пост президента РФ

К настоящему моменту ЦИК получил уведомления о желании участвовать в выборах президента России от 67 претендентов: 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, среди подавших документы есть претенденты с "чудинкой". "Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты", - рассказала Памфилова.

В воскресенье, 7 января ЦИК будет открыт до полуночи для приема документов по выдвижению от кандидатов, желающих участвовать в предстоящих выборах президента в порядке самовыдвижения. У кандидатов от партий будет время до 12 января включительно.