ЕС потребовал у РФ 1,39 миллиарда евро из-за отмены импорта свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация (ВТО) направила соответствующий иск в арбитражный суд.

Россельхознадзор в 2014 году запретил поставки в Россию продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Границу закрыли после того, как в Литве произошла вспышка африканской чумы свиней, еще один очаг АЧС выявили в Польше.

По данным представительства ЕС, закрыв свой рынок, Россия сократила почти на четверть импорт свинины из Евросоюза. Это привело к падению цен и перенасыщению его свининой.

Требуемая Брюсселем компенсация в 1,39 миллиарда евро ежегодно равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15 процентов, передает РИА Новости.

Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. Между тем свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.