Еще один рейс из Нью-Йорка вылетет в Москву в восемь вечера

Еще один рейс из Нью-Йорка в Москву готовится вылететь в восемь вечера по московскому времени. Об этом "РГ" сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Что касается расписания на 8 января, то в ближайшее время ожидается информация от аэропорта Нью-Йорка. Пока этот крупный авиахаб только отправляет самолеты. Причиной такого алгоритма работы американской воздушной гавани стали метеоусловия.

В аэропорту скопилось большое число самолетов и буквально все стоянки для судов были заняты. Произошел еще сбой в работе багажной системы. Один из рейсов "Аэрофлота" вернулся в Москву без чемоданов. На другой борт, который прилетел в российскую столицу, багаж грузили вручную.

Свободных мест не было и в гостиницах. Практически все ведущие авиакомпании мира, которые выполняют рейсы в Нью-Йорк, стремились разместить своих пассажиров в отели рядом с аэропортом, из-за чего возник дефицит номеров. Как только освобождались номера, представители "Аэрофлота" размещали пассажиров.

Кроме того, пассажиры, которые заранее были предупреждены об отложенном вылете, могли сами забронировать себе гостиницу и прилетев в Россию, компенсировать свои затраты, которые они понесли, напомнил Фетисов.

Представители перевозчика в Нью-Йорке делают все возможное в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах, уверил он. Как только становится известна информация по времени вылета, которую представляет аэропорт, пассажиров сразу информируют об этом.