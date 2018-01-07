Команда президента Беларуси выиграла Рождественский хоккейный турнир

Крылатые слова незабываемой песни Александры Пахмутовой "В хоккей играют настоящие мужчины" можно без всяких поблажек отнести и к итоговой встрече команд России и Беларуси в финале XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси. Она завершилась сегодня вечером убедительной победой команды Беларуси - 6:1, сообщает БЕЛТА.

Накануне обе сборные одержали по три победы в поединках и заняли первые места в своих подгруппах. Россияне в заключительном противостоянии за лидерство в своей группе были сильнее спортсменов Чехии (9:3). Последним досталась сегодня бронзовая медаль турнира, после победы над соперниками из ОАЭ (11:2).

В финале турнира российская дружина сыграла впервые за последние три года. В 2016 и 2017 годах в главном поединке за почетный трофей сражались хоккеисты Финляндии, уступившие белорусам 1:2 и 3:7 соответственно. Спортивные обозреватели успели назвать и имена лучших бомбардиров турнира. В него включены россияне Сергей Арекаев и Ян Голубовский, Вацлав Крал из Чехии, Андрей Асташевич из команды Беларуси.