Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Югом

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он также призвал "не ворошить прошлое" в делах с Югом.

Ким Чен Ын отметил, что речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о добровольном объединении нации, передает ТАСС.

Северная и Южная Корея восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне.

Напомним, что желание КНДР принять участие в Олимпиаде-2018 озвучил Ким Чен Ын в ходе новогоднего послания. В Южной Корее это известие приняли с радостью.