Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь

Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь, считает первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он написал в Facebook.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал СМИ, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией".

По мнению российского сенатора, подобные заявления произносятся исключительно для украинской молодежи. "Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России", - написал Клинцевич.

Также, по его словам, заявления насчет закрепления законом правопреемственности сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики "вообще не поддается осмыслению". Клинцевич предположил, что Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину.

"Этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе "оккупация", - добавил сенатор.