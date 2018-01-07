Ковальчук возглавил гонку бомбардиров КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Петербургский СКА на выезде разгромил тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:0.

В составе гостей шайбы забросили Вячеслав Войнов, Патрик Торесен, Илья Ковальчук, Максим Карпов и Павел Дацюк, который также записал на свой счет три результативные передачи. Два ассистентских балла набрал Ковальчук, который благодаря этому вышел в лидеры гонки бомбардиров КХЛ. Теперь в его активе 57 очков (30+27).

СКА после этой победы набрал 120 очков и лидирует в КХЛ, опережая ближайших преследователей из ЦСКА на 11 баллов. "Лада" же, потерпев поражение, лишилась математических шансов на попадание в плей-офф. С 45-ю очками она замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Следующим соперником СКА в "регулярке" станет пекинский "Куньлунь", который сегодня на своем льду результативно победил "Сибирь" - 7:4. "Амур" дома уступил "Югре" 1:2, а "Трактор" в своих стенах уверенно переиграл "Автомобилист" 5:2.