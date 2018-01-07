Месси открыл счет в матче с "Леванте" и повторил рекорд Герда Мюллера

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к преодолению очередного рекорда. К достижению его приблизил гол в матче 18-го тура испанской Примеры против "Леванте".

Лео открыл счет в этой встрече, забив на 12-й минуте. Этот гол стал для него 365-м в 400-м матче за "Барсу" в чемпионате Испании. Таким образом, он догнал по количеству голов в отдельно взятом первенстве "Большой пятерки" легендарного форварда мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера - но знаменитому немцу для того, чтобы забить 365 мячей, потребовалось 427 матчей.

"Барса", к слову, в итоге разгромила "Леванте" на "Камп Ноу" со счетом 3:0. Помимо Месси, отличились также Луис Суарес и Паулиньо.

Кстати



"Большой пятеркой" европейского футбола называют чемпионаты Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.