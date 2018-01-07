Москва осудила предложение Украины признать "оккупацией" советскую эпоху

Новости

Ковальчук возглавил гонку бомбардиров КХЛ 19:42
Еще один рейс из Нью-Йорка вылетет в Москву в восемь вечера 19:31
В Красноярске выставили на продажу марку за три миллиона 19:30
Кадыров призвал Европу остановить "вероломство США" 19:25
Под Смоленском столкнулись двенадцать автомобилей 19:20
Швейцарец Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски" 19:17
Названа причина смерти 70-летней французской певицы Франс Галль 19:11
Австрийский эксперт: В союзе с Россией Европа была бы непобедимой 19:03
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ 18:59
В России в 2017 году сократилось количество экономических преступлений 18:57
Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь 18:35
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года 18:35
СМИ: Олегу Табакову опять стало хуже, состояние актера - тяжелое 18:15
Британские спецслужбы вернули на работу уволенных сотрудников 18:05
Названы лучшие неамериканские хорроры 2017 года 17:45
В Рождество в Вологде прошел фестиваль вертепных театров 17:45
Песков рассказал про церкви, где крестили родителей Путина 17:43
Патриарх провел рождественский сеанс связи с космонавтами 17:33
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме 17:22
Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения 16:49
Задержанные в США из-за непогоды российские самолеты прибыли в Москву 16:40
СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС 16:39
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины 16:14
В Швеции от взрыва гранаты возле метро пострадали два человека 16:03
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018 15:31
Рубрика: В мире

Москва осудила предложение Украины признать "оккупацией" советскую эпоху

Текст: Александр Саможнев

Разделение национальных историй народов, входивших в состав СССР, невозможно, это философия предателей и лжецов. Об этом заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".

"У этой концепции два аспекта - политический и моральный. Моральный заключается в том, что у русского и украинского народов в составе СССР, равно как и у других советских народов, не было раздельной национальной истории. Поэтому любая ее "раздельная" интерпретация, то есть попытка перевалить на другие народы бремя ответственности за прошлое своего, - это философия лжецов и предателей", - сказал Косачев.

По его мнению, это несправедливо прежде всего по отношению к собственным предкам, которые творили общую историю. Историю "героическую и трагическую, со всеми ее победами и неудачами, не оглядываясь на национальности и административные границы".

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире местного телеканала отметил, что на Украине необходимо провести информационную работу по признанию "оккупации" со стороны советского режима.

"Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", - настаивает Вятрович.

Он выступает за проведение политических и законодательных шагов, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 года до временного государства. В то же время украинский идеолог не собирается отказываться от территорий. По его словам, Акт провозглашения независимости Украины 1991 года при этом пересматриваться не будет. В документе говорится о неделимости и неприкосновенности территории республики.

УНР была образована в ходе революции в 1917 году. На тот момент она не включала в себя территории Западной Украины, Крыма, территорий Донецко-Криворожской советской республики, Северной Буковины с Черновцами, Закарпатья, части Бессарабии, Одессы. Все эти земли вошли в состав Украины с 1919 по 1954 год, отмечает РИА Новости.  

Главное сегодня

СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада
Голливудские актрисы устроят акцию протеста на вручении "Золотого глобуса"