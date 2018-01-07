Москва осудила предложение Украины признать "оккупацией" советскую эпоху

Разделение национальных историй народов, входивших в состав СССР, невозможно, это философия предателей и лжецов. Об этом заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".

"У этой концепции два аспекта - политический и моральный. Моральный заключается в том, что у русского и украинского народов в составе СССР, равно как и у других советских народов, не было раздельной национальной истории. Поэтому любая ее "раздельная" интерпретация, то есть попытка перевалить на другие народы бремя ответственности за прошлое своего, - это философия лжецов и предателей", - сказал Косачев.

По его мнению, это несправедливо прежде всего по отношению к собственным предкам, которые творили общую историю. Историю "героическую и трагическую, со всеми ее победами и неудачами, не оглядываясь на национальности и административные границы".

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире местного телеканала отметил, что на Украине необходимо провести информационную работу по признанию "оккупации" со стороны советского режима.

"Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", - настаивает Вятрович.

Он выступает за проведение политических и законодательных шагов, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 года до временного государства. В то же время украинский идеолог не собирается отказываться от территорий. По его словам, Акт провозглашения независимости Украины 1991 года при этом пересматриваться не будет. В документе говорится о неделимости и неприкосновенности территории республики.

УНР была образована в ходе революции в 1917 году. На тот момент она не включала в себя территории Западной Украины, Крыма, территорий Донецко-Криворожской советской республики, Северной Буковины с Черновцами, Закарпатья, части Бессарабии, Одессы. Все эти земли вошли в состав Украины с 1919 по 1954 год, отмечает РИА Новости.