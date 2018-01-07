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07.01.2018 16:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл на Рождество пообедал с московскими бездомными

Текст: Елена Яковлева
Центр помощи бездомным "Ангар спасения" посетил на Рождество в Москве патриарх Кирилл. Не оставлять людей, нуждающихся в помощи - сегодня кредо социальной работы. Предстоятель Русской церкви призвал развивать социальную помощь в каждом храме.

Это уже стало традицией для патриарха - в день Рождества и Пасхи - посещать социальные учреждения.

В "Ангаре спасения" Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями "Ангара", сообщает агентство РИА Новости.

Это место - единственный в столице центр комплексной помощи бездомным - создано православной службой "Милосердие". В нем можно согреться, поесть, получить доврачебную помощь, помыться, постричься и получить теплые вещи.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Патриарх Кирилл дал Рождественское интервью телеканалу "Россия 1"

- Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел, - сказал патриарх, общаясь с бездомными.

Собравшимся он пожелал попробовать найти выход из тяжелого положения. Церковь же в том числе и через службу "Милосердие" сделает все возможное для того, чтобы им помочь.

Как раз в таком месте, как "Ангар спасения" можно, по словам патриарха, принять нужное решение о перемене своего положения и тем самым сделать большой подарок людям, которые трудятся здесь. Ни богатство, ни славы, ни почета эти люди не ищут, но работают беззаветно, в силу своих христианских убеждений.

Патриарх считает, что социальная служба должна быть открыта при каждом действующем приходе, даже если среди его прихожан нет бездомных. В таком случае в зону отвественности прихода должны попадать малоимущие люди.

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