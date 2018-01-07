Патриарх Кирилл проведет Рождество с бездомными

В России началось празднование православного Рождества. По традиции день праздника Рождества Христова и Святки (Святые дни - с восьмого января до 18 января) - это время благотворительности.

В плотном графике Патриарха Кирилла в эти дни много благотворительных мероприятий. Как сообщает пресс-секретарь предстоятеля Русской Православной Церкви, священник Александр Волков, Патриарх Кирилл в праздник Рождества Христова посетит "Ангар спасения" - место помощи московским бездомным и елку для детей, в том числе детей-сирот, которая состоится в храме Христа Спасителя.

"По уже сложившейся традиции на Рождество Патриарх посещает одно из учреждений социальной направленности, и в этом году святейший Патриарх Кирилл принял решение встретиться с теми, кто волею судеб оказался без крова, на улице. Для таких на территории синодального отдела по благотворительности открыт "Ангар спасения", созданный православной службой "Милосердие". Сегодня около ста бездомных ежедневно получают здесь различную помощь - медицинскую, социальную, юридическую. За четыре года работы "Ангар спасения" помог более чем 40 тысячам человек. Главная задача проекта - возвращать бездомных в общество. Ангар расположен практически в центре Москвы, на территории Синодального отдела по благотворительности на Николоямской улице", - рассказал Волков.

Патриарх Кирилл осмотрит инфраструктуру "Ангара спасения", встретится с людьми, оказавшимися без крова, поздравит их с Рождеством, подарит рождественские подарки. Русская православная церковь уделяет особое внимание профилактике бездомности, поэтому визит Патриарха в один из самых главных праздников христианства "призван особым образом подчеркнуть это важное направление служения Церкви - помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, людям, нуждающимся в поддержке. Подобные центры помощи бездомным сегодня действуют во многих епархиях", - подчеркнул Волков.

"Кроме того, в день Рождества Патриарх, как обычно, поздравит с этим великим праздником экипаж Международной космической станции. Для этого примерно в 15.30 по московскому времени, предстоятель Русской Православной Церкви выйдет на связь с космонавтами", - сообщил патриарший пресс-секретарь.