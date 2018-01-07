Патриарх провел рождественский сеанс связи с космонавтами

Поздравления Патриархом космонавтов на Пасху и Рождество стали почти такой же традицией, как встречи со всегда остро нуждающимися во внимании, помощи и поддержке сиротами, инвалидами, больными и бездомными.

Возникшую когда-то по просьбе космонавтов традицию сегодня продолжил новый сеанс видеосвязи с МКС. Поздравление с Рождеством - это первое, что космонавты услышали от Патриарха. И если желание встретиться в большой праздник с сиротами и бездомными диктуется сочувствием, то желание поздравить космонавтов - восхищением.

- Вы - наши герои, вы представители России там, на орбите, вы делаете великое дело. Ваша работа сопряжена с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии, но и отдача у вас очень большая. Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники, - сказал Патриарх, обращаясь к космонавтам Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову.

Россияне на МКС, напомним, включены в интернациональную команду своего экипажа: вместе с ними на борту находятся американцы Скотт Тингл, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба и японец Норисигэ Канаи.

- Рождество - праздник, исполненный многими смыслами, он согревает душу и настраивает людей на добро, - отметил Патриарх, обращаясь к российской части экипажа.

Благословив космонавтов, Патриарх выразил надежду на успешное завершение их миссии и мирное возвращение на землю. Мисуркин поблагодарил Патриарха за теплые и искренние слова, поздравил его в ответ и пожелали "сил и терпения" в нелегком служении.