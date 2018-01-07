Патриарх: РПЦ готова воспитывать детей, чьи родители не могут это сделать

Патриарх Кирилл, посещая на Рождество центр гуманитарной помощи для женщин в кризисной ситуации, заявил, что Русская православная церковь готова принять на воспитание и обеспечение детей, родители которых с этим не справляются. "Если женщина оказалась в ситуации, когда она не убила ребенка, не сделала аборт, но реально не может воспитывать ребенка, надо чтобы таких детей отдавали нам, не лишая женщину материнства", - сказал патриарх.

Это не будет лишением родительских прав, - особо подчеркнул предстоятель Церкви. - Мы должны сказать такой женщине: ты остаешься мамой, ты можешь сюда приходить, ты можешь встречаться со своим ребенком, более того, ты можешь в любой момент забрать его с собой и увезти, но только оставьте его живым, а мы поможем его вырастить, воспитать". При этом патриарх Кирилл отметил, что не стоит сравнивать это с детским домом, так как женщина "может прийти в любой момент и забрать ребенка". РПЦ, уверен патриарх, "должна предоставлять жилье и защиту" таким женщинам.

"Такие центры семейного устройства уже действуют при нескольких монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию, - сообщил РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. - У нас уже есть успешный опыт, будем его развивать".

Гуманитарный центр для беременных женщин, нуждающихся и многодетных семей создан православной службой "Милосердие". Здесь можно получить женскую и детскую одежду, подгузники, предметы гигиены, коляски, кроватки и игрушки. Сегодня в России действуют 126 таких центров, и еще 30 должны появиться до середины 2018 года.