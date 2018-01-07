Певица Франс Галль скончалась от рака

В Париже на 71-ом году жизни от рака скончалась известная французская певица Франс Галль.

Исполнительница была госпитализирована в декабре из-за осложнения, вызванного онкологией, с которой Франс Галль вела борьбу последние годы.

Диагноз рак молочной железы певице поставили в 1993 году после того, как от сердечного приступа скончался ее супруг Мишель Берже, передает Independent.

Музыкальную карьеру Франс Галль начала в 1963 году, записав несколько синглов. Уже через два года она стала победителем "Евровидения". Певица удостоена Ордена Почетного легиона в степени кавалера.