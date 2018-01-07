Полузащитник "Спартака" Попов признан футболистом года в Болгарии

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов в третий раз подряд признан футболистом года в Болгарии. Об этом сообщает болгарский портал "ТопСпорт".

Традиционно лучшего игрока года определяют 104 журналиста болгарских СМИ, и Ивелин в очередной раз был вне конкуренции. Он обошел в голосовании форварда клуба "Берое" Мартина Камбурова и полузащитка "Ботева" Тодора Неделева.

Будущее Попова в "Спартаке" пока не определено. Несмотря на то, что он в минувшем году вместе с командой стал чемпионом России, завоевал Суперкубок страны и выступил в Лиге чемпионов, а впереди - Лига Европы, Ивелин не уверен, что и дальше продолжит выступать за "красно-белых". Как говорил он сам в декабре, у него было интересное предложение от "Трабзонспора", и если турецкий клуб вновь проявит к нему интерес, Попов серьезно будет над этим раздумывать.

Кстати



Лучшим тренером года в Болгарии признан Станимир Стойлов, который в четвертый раз подряд привел к титулу чемпиона Казахстана "Астану". Его команда всего на очко опередила "Кайрат", за который выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.