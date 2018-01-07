Полузащитник "Спартака" Попов признан футболистом года в Болгарии

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов в третий раз подряд признан футболистом года в Болгарии. Об этом сообщает болгарский портал "ТопСпорт".
Традиционно лучшего игрока года определяют 104 журналиста болгарских СМИ, и Ивелин в очередной раз был вне конкуренции. Он обошел в голосовании форварда клуба "Берое" Мартина Камбурова и полузащитка "Ботева" Тодора Неделева.
Будущее Попова в "Спартаке" пока не определено. Несмотря на то, что он в минувшем году вместе с командой стал чемпионом России, завоевал Суперкубок страны и выступил в Лиге чемпионов, а впереди - Лига Европы, Ивелин не уверен, что и дальше продолжит выступать за "красно-белых". Как говорил он сам в декабре, у него было интересное предложение от "Трабзонспора", и если турецкий клуб вновь проявит к нему интерес, Попов серьезно будет над этим раздумывать.
Кстати
Лучшим тренером года в Болгарии признан Станимир Стойлов, который в четвертый раз подряд привел к титулу чемпиона Казахстана "Астану". Его команда всего на очко опередила "Кайрат", за который выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.
Ивелин Попов е "Футболист на годината" за трети пореден път! https://t.co/vHpfvg3g0O— topsport.bg (@wmg_topsport) 7 января 2018 г.