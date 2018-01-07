Президент США объявил о готовности к переговорам с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с главой КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер отметил, что такой диалог возможен только при определенных условиях.

"(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", - заявил Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что поддерживает переговоры Южной и Северной Кореи, и подчеркнул, что в подходящее время Соединенные Штаты могли бы подключиться к данному процессу, передает РИА Новости.

Напомним, представители Республики Корея и КНДР впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх.

Официальный Сеул быстро отреагировал на новогоднее послание лидера КНДР Ким Чен Ына, в которой он призвал прекратить межкорейское противостояние и заявил о намерении северокорейской делегации принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В Сеуле подчеркнули, что они "приветствуют" эти предложения, выразив надежду, что в конце концов это станет началом диалога в целях ядерного разоружения Корейского полуострова.