Российские конькобежки выиграли "серебро" в гонке преследования на ЧЕ

На чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне завершились мужская и женская командные гонки преследования. И в том, и в другом забеге россияне были вторыми.

У девушек наша команда в составе Ольги Граф, Екатерины Шиховой, Натальи Ворониной и Анны Юраковой уступили 2,54 секунды спортсменкам из Нидерландов. "Бронзу" же завоевали немки.

"Я рада и довольна этим забегом, - сказала журналистам после выступления Ольга Граф. - Самым сложным для нас была именно работа в команде, так как обычно мы выступаем индивидуально. Важно было следовать инструкциям, и у нас все получилось".

В составе мужской сборной "серебро" европейского первенства завоевали Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Данил Синицин. Они отстали от победителей на 1,8 секунды - а чемпионами стали голландцы. Замкнули тройку поляки.

Эти медали стали для России 10-й и 11-й на турнире. Ранее "золото" выиграли на дистанциях 1000 метров Павел Кулижников и Екатерина Шихова, а также Денис Юсков - на 1500 м. Он же на километровой дистанции стал серебряным призером ЧМ, еще три серебряные медали завоевали Ангелина Голикова (500 м), Шихова (1500 м) и Александр Румянцев (5000 м). Кроме того, "бронза" на счету Павла Кулижникова (500 м) и Натальи Ворониной (3000 м).