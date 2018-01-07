Российские конькобежки выиграли "серебро" в гонке преследования на ЧЕ

Новости

Ковальчук возглавил гонку бомбардиров КХЛ 19:42
Еще один рейс из Нью-Йорка вылетет в Москву в восемь вечера 19:31
В Красноярске выставили на продажу марку за три миллиона 19:31
Кадыров призвал Европу остановить "вероломство США" 19:25
Под Смоленском столкнулись двенадцать автомобилей 19:20
Швейцарец Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски" 19:17
Названа причина смерти 70-летней французской певицы Франс Галль 19:11
Австрийский эксперт: В союзе с Россией Европа была бы непобедимой 19:03
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ 18:59
В России в 2017 году сократилось количество экономических преступлений 18:57
Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь 18:35
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года 18:35
СМИ: Олегу Табакову опять стало хуже, состояние актера - тяжелое 18:15
Британские спецслужбы вернули на работу уволенных сотрудников 18:05
Названы лучшие неамериканские хорроры 2017 года 17:45
В Рождество в Вологде прошел фестиваль вертепных театров 17:45
Песков рассказал про церкви, где крестили родителей Путина 17:43
Патриарх провел рождественский сеанс связи с космонавтами 17:33
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме 17:22
Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения 16:49
Задержанные в США из-за непогоды российские самолеты прибыли в Москву 16:40
СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС 16:39
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины 16:14
В Швеции от взрыва гранаты возле метро пострадали два человека 16:03
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018 19:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российские конькобежки выиграли "серебро" в гонке преследования на ЧЕ

Текст: Данила Жиляев
На чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне завершились мужская и женская командные гонки преследования. И в том, и в другом забеге россияне были вторыми.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

У девушек наша команда в составе Ольги Граф, Екатерины Шиховой, Натальи Ворониной и Анны Юраковой уступили 2,54 секунды спортсменкам из Нидерландов. "Бронзу" же завоевали немки.

"Я рада и довольна этим забегом, - сказала журналистам после выступления Ольга Граф. - Самым сложным для нас была именно работа в команде, так как обычно мы выступаем индивидуально. Важно было следовать инструкциям, и у нас все получилось".

Конькобежец Юсков выиграл "золото" на чемпионате Европы в Коломне

В составе мужской сборной "серебро" европейского первенства завоевали Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Данил Синицин. Они отстали от победителей на 1,8 секунды - а чемпионами стали голландцы. Замкнули тройку поляки.

Эти медали стали для России 10-й и 11-й на турнире. Ранее "золото" выиграли на дистанциях 1000 метров Павел Кулижников и Екатерина Шихова, а также Денис Юсков - на 1500 м. Он же на километровой дистанции стал серебряным призером ЧМ, еще три серебряные медали завоевали Ангелина Голикова (500 м), Шихова (1500 м) и Александр Румянцев (5000 м). Кроме того, "бронза" на счету Павла Кулижникова (500 м) и Натальи Ворониной (3000 м).

Главное сегодня

СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада
Голливудские актрисы устроят акцию протеста на вручении "Золотого глобуса"